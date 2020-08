LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco fa festa e il Barcellona sprofonda nel pieno della crisi con una figuraccia senza precedenti: 8-2 al Da Luz di Lisbona. Bastano soltanto quattro minuti di gioco per assistere al primo gol subito dal Barcellona con una difesa immobile di fronte alle giocate di classe dei bavaresi: Gnabry serve Perisic che scappa via sulla fascia e crossa al centro per Muller, uno-due con Lewandowski e tiro preciso per lo 0-1. Tre minuti più tardi, però, arriva la rete dell’illusione per mano di Alaba, che devia incredibilmente nella propria porta il cross di Jordi Alba.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Barcellona umiliato 8-2, Bayern in semifinale di Champions proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento