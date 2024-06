Bardella fa il populista contro Mbappé: “Un multimilionario che dà lezioni alla povera gente”

ROMA – Jordan Bardella contro Mbappé. Non è andata giù la conferenza stampa “politica” della star francese agli Europei, al leader del Rassemblement National. E così, è arrivata la risposta ad alto contenuto populistico.

Bardella dice di rispettare “le icone del calcio e le icone della gioventù”, ma che Mbappé dovrebbe a sua volta “rispettare i francesi”. Gli sportivi dovrebbero evitare di fare dichiarazioni di appartenenza politica. Perché “quando hai la fortuna di avere un grosso stipendio, sei multimilionario, puoi viaggiare con un jet privato”, non dovresti dare lezioni, “visto che ci sono altre persone che non arrivano a fine mese, che non si sentono sicuri, non vivono in quartieri superprotetti e a volte sentono che i valori del loro Paese sono perduti”.

Il leader dell’estrema destra francese ha aggiunto: “Non sapevo che la maglia francese fosse la maglia del governo”.

In attesa che si pronunci anche Marine Le Pen, ha parlato Sébastien Chenu, stesso partito: “Mbappé? persone disconnesse dalla realtà che danno lezioni ai francesi“.

