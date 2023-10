barelli-(fi):-giudici-di-catania?-sui-migranti-serve-soluzione-politica

“Problema enorme, nessuno ha la bacchetta magica”

Roma, 30 set. (askanews) – In merito alla decisione dei giudici di Catania sui richiedenti asilo, su cui il Viminale ha annunciato ricorso, “ci sarà la parola fine da un giudice al termine di questo dibattito” ma “è chiaro che quello dell’immigrazione è un problema enorme e non c’è nessuno, nemmeno chi critica e fa polemica, che ha la bacchetta magica per risolverlo”.Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, a margine della kermesse di Paestum.”É chiaro che dobbiamo prendere provvedimenti, il nostro Paese non può essere il luogo di arrivo e permanenza di centinaia di migliaia oggi e, perché no, domani di milioni di cittadini che scappano dall’Africa, da guerre, colpi di stato, alluvioni, terremoti; è un problema che deve essere affrontato sul piano politico. Forza Italia ritiene che debba essere affrontato sul piano politico, nel rispetto della legge; vedremo come si esprimerà su questa vicenda il giudice di ultimo grado” ha aggiunto.