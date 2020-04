Duecento milioni di euro per salvare le società sportive, vero motore dello sport italiano. Il presidente della Federazione italiana nuoto Paolo Barelli lancia una richiesta precisa al Governo in un momento complicato per il Paese e anche per il mondo dello sport, alle prese con le gravi difficoltà finanziarie provocate dallo stop obbligato dell’attività per la pandemia Covid-19. “Serve un’iniezione immediata di liquidità, 200 milioni a fondo perduto per sostenere le società, senza le quali lo sport in Italia non si fa e possiamo chiudere tutto, dalle federazioni al Coni stesso – ha osservato Barelli all’Italpress – Tutti gli italiani gioiscono quando vedono sventolare una bandiera tricolore,

L'articolo Barelli "Governo non lasci solo Spadafora e aiuti le società" proviene da Notiziedi.

