“Penso che non si possa partire il giorno prima dell’inizio delle gare, arrivare e fare le Olimpiadi. La certezza dei Giochi deve esserci molto tempo prima e, se faccio la sommatoria di ciò che capita in Europa e nel mondo, i tempi necessari per prepararla sono agli sgoccioli”. A poche ore dalla conference call tra Cio e federazioni internazionali sul tema delle qualificazioni olimpiche, il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, esprime all’Italpress delle perplessità circa la possibilità che i Giochi Estivi di Tokyo2020, a causa della pandemia di Covid-19, si disputino nel periodo originariamente calendarizzato (24 luglio-9 agosto).

L'articolo Barelli "Inizio a essere pessimista per Tokyo2020" proviene da Notiziedi.

