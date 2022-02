Bari, bambina di cinque anni azzannata da un pitbull in strada

BARI – È ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica del policlinico di Bari la bimba di cinque anni aggredita questa mattina da un pitbull mentre stava andando all’asilo. Con la bimba c’era mamma che è sotto shock. Secondo quanto emerso, le due stavano percorrendo una strada del quartiere San Paolo di Bari, quando il cane ha attaccato la bambina azzannandola alla testa riportando ferite gravi a un orecchio. Sarà operata per un intervento di ricostruzione nelle prossime ore dall’equipe di Chirurgia plastica diretta da Giuseppe Giudice. È in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

