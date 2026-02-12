bari,-condannati-dodici-militanti-di-casapound-per-l’aggressione-del-21-settembre-2018

ROMA – Colpevoli dei reati di riorganizzazione del partito fascista e di manifestazione fascista. Con queste motivazioni il Tribunale di Bari ha condannato dodici militanti di Casapound. Sette dei dodici condannati sono stati riconosciuti anche colpevoli di lesioni personali nei confronti delle vittime dell’aggressione che ha dato origine al procedimento. Tutti, hanno subito inoltre la privazione dei diritti politici per cinque anni.

I FATTI

La sentenza fariferimento ad un episodio avvenuto il 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari, quando alcuni militanti di CasaPound aggredirono manifestanti antifascisti che tornavano da un corteo. La manifestazione era stata organizzata in occasione della visita a Bari dell’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La sentenza, per molti storica, ha scatenato reazioni politiche nelle opposizioni: i deputati di Pd, M5s e Avs hanno chiesto al ministro Piantedosi di riferire in Aula su quanto è avvenuto e di attivarsi per sciogliere, quella da molti, è definita un’organizzazione neofascista.

BONELLI: ALLEATI DI VANNACCI E FORSE DOMANI DI MELONI, SCIOGLIERLA

“La condanna di tredici militanti di

Casapound da parte del Tribunale di Bari per accoltellamento e

per riorganizzazione del partito fascista conferma ciò che

denunciamo da anni: Casapound è un’organizzazione neofascista e

violenta, non un centro culturale. Chiediamo lo scioglimento

immediato di Casapound e l’immediato sgombero dell’immobile di

proprietà dello Stato che occupa a Roma. Non è tollerabile che

un’organizzazione che si richiama al fascismo continui a

usufruire di spazi pubblici. Le dichiarazioni di Vannacci, che ha

parlato di ‘porte aperte’ a Casapound, sono un fatto politico

gravissimo. E la destra meloniana, tenendo aperte le porte a

Vannacci, finisce per legittimare quell’area neofascista. Oggi è

un’alleanza politica dichiarata, domani potrebbe diventare un

asse organico con pezzi della maggioranza. La sentenza di Bari è

un punto fermo. Ora la politica e il governo devono scegliere da

che parte stare: con la Costituzione antifascista o con chi la

calpesta e fa i pestaggi”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e

co-portavoce di Europa Verde.

BOLDRINI: PIANTEDOSI LA SCIOLGA E SGOMBERI SEDE OCCUPATA

“Adesso che perfino un tribunale, quello

di Bari, ha condannato CasaPound per ‘riorganizzazione del

disciolto partito fascista’, cosa aspetta Piantedosi a sciogliere

l’organizzazione? E cosa aspetta a sgomberare la sede occupata

abusivamente a Roma dove vivono perfino le famiglie dei dirigenti

di questa formazione? Quando due settimane fa, grazie a un

deputato della Lega, il leader di CasaPound stava per entrare

alla Camera insieme a rappresentanti di altre formazioni

neonaziste e neofasciste per fare una conferenza stampa e noi

deputate e deputati dell’opposizione abbiamo impedito questo

sfregio, ci siamo sentiti dare dei ‘mafiosi’. Come dimostra la

sentenza di Bari, stavamo semplicemente tutelando la Costituzione

e le istituzioni della Repubblica. Abbiamo fatto la cosa giusta,

l’unica possibile”. Lo dichiara Laura Boldrini deputata PD e

Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani

nel mondo.

COSTA (M5S): LA COSTITUZIONE NON È NEGOZIABILE

“La sentenza del Tribunale di Bari che ha

condannato 12 militanti di CasaPound per riorganizzazione del

disciolto partito fascista e per lesioni è un segnale importante.

La nostra Costituzione nasce dalla Resistenza e

dall’antifascismo: chi calpesta quei valori deve sapere che lo

Stato democratico sa rispondere con fermezza”. Lo dice Sergio

Costa, vicepresidente della Camera dei deputati.

“Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, mai. Nel

settembre 2018, nel quartiere Libertà di Bari, cittadini che

esercitavano il proprio diritto a manifestare pacificamente

furono aggrediti con violenza. Oggi la giustizia ha fatto il suo

corso e ha riconosciuto la gravità di quei fatti, ma questa

vicenda ci ricorda che la minaccia non è relegata ai libri di

storia: è concreta, è attuale, ed è tra noi. Ogni episodio di

violenza politica di matrice fascista è un attacco all’intera

comunità democratica e non può essere derubricato a semplice

fatto di cronaca. Non si deve arretrare di un millimetro nella

difesa della libertà e della democrazia. La nostra Costituzione

vieta espressamente la ricostituzione del partito fascista: non è

un suggerimento, è un obbligo della Repubblica. Chiedo a tutte le

forze politiche di non sottovalutare questi fenomeni e di

lavorare insieme perché i principi fondamentali della nostra

Carta non vengano mai messi in discussione”, conclude Costa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it