Bari, Conte: altre forze convergano su candidatura Laforgia

“Le primarie non sono più all’ordine del giorno”

Bari, 4 apr. (askanews) – “Noi del Movimento 5 stelle siamo stati all’opposizione ma rispettiamo l’amministrazione uscente e prendiamo atto delle cose buone che sono state fatte: Bari è migliorata!”. Lo ha detto Giuseppe Conte, prendendo la parola sul palco della manifestazione convocata in piazza Prefettura a Bari a sostegno della candidatura di Michele Laforgia alle primarie del centrosinistra per la poltrona di sindaco. Conte ha annunciato la rinuncia del M5s alla competizione nelle primarie dopo le novità emerse da una nuova inchiesta giudiziaria per corruzione elettorale, che ha costretto alle dimissioni un’assessora regionale del Pd.

“Ma se dobbiamo assumerci una corresponsabilità nella prossima amministrazione – ha sottolineato il leader del M5S – dobbiamo creare le condizioni non minime ma massime per poter operare nella massima trasparenza. Abbiamo detto dall’inizio che dobbiamo rimarcare un nuovo inizio: questo non significa buttare via l’esperienza passata o permettere a qualcuno di denigrarla, ed è ridicolo che lo faccia il centrodestra. Ma non ci possono essere dubbi, il trasformismo: sta uccidendo la buona politica”.

Secondo Conte “Laforgia è la persona più seria, più forte, più affidabile, più di carattere per governare la città. Non c’è stata una ragione ostativa che ci sia stata comunicata contro la candidatura di Laforgia. A quel punto ci siamo adattati alle primarie anche se noi non siamo ancora organizzati bene sul territorio, chiedendo regole più severe. Alla fine Laforgia ha accettato le regole imposte dal Pd ma oggi per fare finta che non ci sia necessità di un supplemento di riflessione, farle svolgere come se nulla fosse, credo non ci siano le condizioni. A questo punto io dico: le primarie non mi sembrano più all’ordine del giorno, Laforgia è sul campo, invitiamo tutte le forze politiche a riflettere sulla possibilità di convergere sulla candidatura di Laforgia senza dividersi”, ha concluso.