Bari, due incidenti nella notte: morte due giovani, grave un bambino

(Adnkronos) – Due ragazze sono morte in due incidenti diversi nell’area metropolitana di Bari nella notte tra sabato 7 febbraio e domenica 8. A Bitetto è deceduta una 20enne del posto, sulla strada provinciale che collega con Bitritto. Per cause da accertare, l’auto è uscita di strada a una curva ed è finita contro un albero, secondo i primi rilievi delle forze dell’ordine senza il coinvolgimento di altri veicoli. Vani sono stati i soccorsi, la conducente è morta sul colpo.  

Nella notte ha perso la vita anche una 26enne di Mola di Bari, in un incidente con analoga dinamica, perché era a bordo di un veicolo che ha perso il controllo schiantandosi contro un albero. Sono tre i feriti, trasportati in codice rosso, tra cui un bambino. In entrambi i casi sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime è stata espressa dai sindaci di Bitetto, Fiorenza Pascazio, e di Mola di Bari, Giuseppe Colonna. 

