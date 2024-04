Bari, Schlein: ai militanti dico “tenete lontano i trasformisti”

“Non siamo immuni, il partito guardi al suo interno”

Bari, 5 apr. (askanews) – “La vicenda di Triggiano e le accuse di voto di scambio se confermate sono gravissime”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel comizio a sostegno del candidato sindaco di Bari Vito Leccese, confermato dopo l’annullamento delle primarie del centrosinistra.

“Davanti a questi fatti – ha sottolineato Schlein – la soluzione non è quella che va tanto di moda: cercare di puntare il dito contro qualcun altro invece di guardare al proprio interno. Ma il Pd intende guardarsi dentro perché non siamo immuni, la nostra linea dev’essere molto chiara: non accettiamo e non vogliamo voti sporchi”.

“Ci siamo presi l’impegno a cambiare questo partito e lavorare ogni giorno per l’alternativa a questa destra. Su questa linea non accettiamo lezioni di moralità da nessuno”, ha ribadito la leader democratica.

“Noi come comunità dobbiamo riuscire ad arrivare anche prima delle indagini, impedire – è l’appello lanciato da Schlein – che possa accadere. Ai nostri militanti e amministratori chiedo di aiutarci a tenere lontani gli interessi sporchi. Chi entra deve trovare nel vostro sguardo un metal detector: vogliamo aprire alle energie giuste ma non ai voti comprati. Agli amministratori locali dico: tenete lontani i trasformisti che si muovono da destra a sinistra come se fosse la stessa cosa”, ha concluso.