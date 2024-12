Bari, sparatoria in piazza a Sannicandro: ucciso un 19enne

(Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è stato ucciso questa sera a colpi di arma da fuoco a Sannicandro di Bari, in piazza Moro. Il giovane è stato colpito probabilmente in un agguato mentre si trovava davanti a un esercizio per distribuzione bevande. Non si conosce la dinamica dei fatti, presumibilmente un agguato. Indagano i Carabinieri che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona, in pieno centro, e sentiranno i possibili testimoni.

A marzo a Sannicandro si è verificato un altro agguato, con il ferimento a colpi di pistola di un 22enne, riuscito a salvarsi in ospedale. Per quel delitto sono state arrestate due persone, tra cui un minorenne. Si valutano possibili collegamenti tra i due fatti di sangue.