martedì, 4 Agosto , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBari, vince un milione ma butta il biglietto: recuperato tra i rifiuti
bari,-vince-un-milione-ma-butta-il-biglietto:-recuperato-tra-i-rifiuti
Bari, vince un milione ma butta il biglietto: recuperato tra i rifiuti
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bari, vince un milione ma butta il biglietto: recuperato tra i rifiuti

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Aveva vinto circa 1 milione di euro al gioco Million Day basato sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, ma per un equivoco ha gettato il biglietto vincente nella spazzatura. Quando si è accorto dell’errore è riuscito a recuperarlo grazie alla Sanb, la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti nell’area di Bari. Lo ha rivelato Roberto Toscano, l’amministratore della società che, sottolinea quest’ultimo, “si è messa immediatamente a disposizione per individuare il compattatore giusto, bloccarne il conferimento, trasferire il carico in un impianto autorizzato e, lavorando in condizioni tutt’altro che piacevoli e in piena sicurezza, ritrovare quel piccolo pezzo di carta nascosto in una montagna di rifiuti”.  

La vincita risale all’estrazione di venerdì 31 luglio ed è avvenuta a Bitonto, in provincia di Bari. Alla fine Toscano, oltre a evidenziare la correttezza nella differenziazione del rifiuto, (“nel residuo secco”, spiega), sottolinea come si tratti di “una vicenda che dimostra quanto contino professionalità, grazie agli operatori, organizzazione e anche un pizzico (soltanto?) di fortuna”. E alla fine aggiunge con un po’ di ironia: “Si dice spesso che i rifiuti possano essere una risorsa. Ecco c’è chi ha deciso di prendere questa espressione davvero troppo alla lettera”.  

Previous article
Europeo tuffi, Conte-Pelligra argento nella piattaforma sincro
Next article
Infrastrutture, Webuild: “Ponte Genova San Giorgio simbolo di resilienza e orgoglio italiano”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Morbillo negli Usa, peggiore epidemia in 35 anni: Kennedy Jr raccomanda vaccino

(Adnkronos) - Il 2026 non è ancora finito, ma gli Usa in questi 8 mesi hanno già toccato il record di casi di morbillo,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pd-M5S, disgelo Schlein-Conte ma si apre nuovo fronte su risoluzione riarmo e Nato

(Adnkronos) - La giornata del pranzo del 'disgelo' tra Elly Schlein e Giuseppe Conte si chiude con un nuovo fronte che si apre nel...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Trump alla ricerca di una via di uscita: intensificare conflitto o avviare negoziati seri

(Adnkronos) - Donald Trump torna a puntare sulla diplomazia per evitare un'escalation della guerra con l'Iran. A tre mesi dalle elezioni di midterm, il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Space X, un razzo di Elon Musk sta per schiantarsi sulla Luna

(Adnkronos) - Una sezione di un razzo di Space X, il colosso spaziale di Elon Musk, sta per schiantarsi sulla Luna. Alle 2.35 americane...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.