Barilla: luci spente nella sede di Parma per iniziativa M’illumino di meno

Il 19 febbraio in occasione della Giornata del risparmio energetico

Milano, 16 feb. (askanews) – Barilla aderisce, anche quest’anno, all’iniziativa M’illumino di meno, in occasione della XXI Giornata nazionale del risparmio energetico. Il gruppo alimentare spegnerà, nella giornata di mercoledì 19 febbraio, le luci dei propri locali della sede di Parma. Un gesto simbolico per sottolineare l’importanza della sensibilizzazione su temi fondamentali come l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale.

Presente in oltre 100 Paesi con 30 comprensori produttivi dislocati a livello globale, Barilla persegue una visione volta a garantire un’alimentazione di qualità e attenzione alla responsabilità ambientale. Per garantire la trasparenza nelle proprie performance ambientali, aderisce alle iniziative promosse dal Carbon disclosure project (CDP), organizzazione internazionale per misurare e rendicontare il proprio impatto ambientale.

Gran parte dell’energia elettrica acquistata dal gruppo, ad oggi, arriva da fonti rinnovabili certificate GO (Garanzia d’Origine). L’azienda produce 411.241 kWh di energia elettrica tramite cogenerazione, migliorando l’efficienza e riducendo le emissioni, oltre ad aver investito nel solare, generando 9.990 kWh da impianti fotovoltaici. I consumi indiretti, invece, ammontano a 1.167.792 kWh di energia elettrica rinnovabile utilizzata. Parallelamente, è impegnata nella diminuzione delle emissioni di gas serra, con un calo dell’8% per le emissioni dirette e del 4% per quelle indirette rispetto al 2022. Anche la gestione dei rifiuti segue un approccio sostenibile, con il 92% dei materiali avviato al riciclo o al recupero energetico.

A ulteriore conferma dell’impegno verso le energie rinnovabili, all’inizio del 2024 è stato inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico presso il plant di Rubbiano, il più grande e sostenibile sughificio d’Europa, per cui il gruppo ha investito 1,65 milioni di euro. Complessivamente, nel 2023, Barilla ha ridotto il consumo di energia di circa il 6% rispetto al 2022 con una diminuzione del 9% dei consumi diretti e del 3% di quelli indiretti.