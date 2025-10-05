“barolo-e-barbaresco-academy”:-a-alba-nuova-edizione-langhe-wine-school

Milano, 5 ott. (askanews) – Dal 23 al 25 gennaio 2026 torna ad Alba la Barolo & Barbaresco Academy – Langhe Wine School, corso intensivo promosso dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani insieme alla Strada del Barolo e grandi vini di Langa. L’iniziativa è rivolta a formatori, brand manager, giornalisti e buyer con l’obiettivo di costruire una rete internazionale di ambasciatori dei vini delle Langhe.

Il programma si articola in tre moduli: clima e geologia, vitigni autoctoni del Piemonte e vinificazione. Le lezioni in aula saranno integrate da degustazioni guidate, pranzi didattici e visite sul territorio, con approfondimenti nelle menzioni geografiche aggiuntive di Barolo e Barbaresco. Tra i docenti figurano Edmondo Bonelli per gli aspetti geologici, Edoardo Monticelli per i vitigni, Vincenzo Gerbi per le tecniche enologiche e Serge Leveque per i temi di posizionamento e mercati; il coordinamento didattico è affidato a Sandro Minella.

Le attività si svolgeranno in presenza ad Ampelion, nuovo polo enoculturale della città di Alba, e sono previste sessioni di approfondimento direttamente in vigneto e in cantina. Accanto al corso in presenza è disponibile anche una versione online, in italiano e in inglese, che riprende i contenuti fondamentali del primo livello.

Il percorso fa parte di un progetto formativo che prevede anche un secondo livello, con prove di valutazione e tesi. Nel 2023 sono stati nominati i primi Langhe Wine Ambassador di secondo livello, chiamati a collaborare con il Consorzio e la Strada del Barolo. Negli ultimi anni l’Academy ha esteso le proprie attività con la World Edition in diverse capitali europee, tra cui Londra, Oslo, Stoccolma e Varsavia, e con una serie di seminari e degustazioni negli Stati Uniti, in città come Denver, Dallas e Phoenix.

Le iscrizioni per l’edizione 2026 sono aperte con posti limitati e le domande vanno presentate entro il 30 novembre. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di “Ambasciatore dei vini di Langa – livello 1”. L’appuntamento precede di poche ore Grandi Langhe, in calendario il 26 e 27 gennaio 2026, offrendo ai partecipanti un’opportunità di approfondimento sul territorio e sui suoi produttori.