NAPOLI – “Grazie al ministro Salvini per il Dl Salva-Casa. Da oggi, con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto sulle semplificazioni edilizie e urbanistiche, gli italiani tornano in possesso delle proprie abitazioni. Famiglie, Comuni e imprese si muoveranno con maggiore autonomia e meno burocrazia. Ci saranno meno pratiche da smaltire per i ‘piccoli abusi’ come verande, soppalchi, vetrate panoramiche amovibili e altre lievi irregolarità dal punto di vista formale”. Così Luigi Barone, responsabile Coesione Territoriale e Zes Lega Salvini Premier e candidato alle Europee.

“Finalmente – spiega – diamo risposte concrete al crescente fabbisogno abitativo, perché, come dicono ci dati Istat, l’80% degli italiani vive in una casa di proprietà, spesso piccola e da ristrutturare. Si potranno, perciò, realizzare interventi di manutenzione ordinaria, di rimozione delle barriere architettoniche e di installazione di protezioni per le dispersioni termiche, dagli agenti atmosferici e, più in generale, per il miglioramento delle prestazioni energetiche ed acustiche. Si abbattono, poi, tutti gli ostacoli che creano solo stallo nella fase delle compravendite. Così come viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali e specifiche condizioni comunali”.

“Con il dl Salva-Casa – conclude – rendiamo la vita facile agli italiani, le nostre case sono il nostro rifugio. Questa è la Lega del fare e non delle chiacchiere. Grazie Salvini”.

L’articolo Barone (Lega): “Grazie a Salvini ridiamo le case agli italiani” proviene da Agenzia Dire.

