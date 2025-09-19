venerdì, 19 Settembre , 25
barone-segna-il-record-di-velocita-a-bordo-di-una-nave:-a-164-km
Barone segna il record di velocità a bordo di una nave: a 164 km

Barone segna il record di velocità a bordo di una nave: a 164 km

Video NewsBarone segna il record di velocità a bordo di una nave: a 164 km
Redazione-web
Di Redazione-web

Al volante di una Ferrari SF90 sul ponte della Nave Trieste

Civitavecchia, 19 set. (askanews) – Un record da brividi, al volante di una Ferrari SF90 Stradale Fabio Barone ha superato se stesso e ha sfrecciato sul ponte di lancio della Nave Trieste raggiungendo i 164 km/h.Il pilota romano, già detentore di 6 World Guinness Record, ha superato a Civitavecchia il precedente risultato di 12 km/h ottenuto l’anno scorso a Taranto.”E’ la realizzazione di tanti mesi di lavoro e di un sogno, è andato tutto bene però abbiamo faticato tanto, è la giusta ricompensa”.Uno sprint lungo 205 metri sul ponte di volo di Nave Trieste (in tutto 236 metri) l’unità più innovativa e tecnologica della Marina Militare Italiana.I 1.000 cv del bolide di Maranello, preparato dal Team Capristo, hanno stupito per reattività e potenza, riuscendo a sfruttare buona parte del ponte del Trieste per poi fermarsi con grande agilità a traguardo raggiunto tra gli applausi di tutti i presenti, compreso l’equipaggio della nave.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.