Bartoletti: “Maradona uomo generoso, ricordo quando rifiutò il compenso per un’intervista a ‘Pressing’…”

Marino Bartoletti, ai microfoni di Radio Crc, si è unito al coro di voci che stanno celebrando Diego Armando Maradona per la sua generosità. Il giornalista lo ha fatto raccontando degli aneddoti molto interessanti.

Bartoletti: “Bellissimo che Diego e suo figlio si siano riabbracciati”

Marino Bartoletti, ai microfoni di Radio Crc, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona:

“Per me Diego è stato soprattutto un amico, dopodiché c’era il calciatore, il mito, il peccatore. Raramente nella mia vita ho conosciuto un uomo con la generosità e la bontà di Diego Maradona. Parlare di lui adesso è facile, io l’ho conosciuto quando aveva 17 anni, mentre disputava i mondiali. Lì ebbi la sensazione di trovarmi dinanzi ad un qualcosa di sovrumano. Ricordo un’intervista che feci anni fa, il prezzo del tempo di Diego fu una cassetta di Cristina D’Avena che avrebbe regalato alle sue bambine. Dieguito ha onorato il padre amandolo e inseguendolo, ma forse negli ultimi anni ha vestito lui il ruolo di papà. Ho visto in Maradona Jr la gioia di poter riabbracciare suo padre e in Diego Senior la felicità di potersi ricongiungere ad un figlio. Questa storia familiare ha avuto la conclusione più piena d’amore che potesse avere. Dieguito, per certi versi, è migliore di suo padre, la sua bontà d’animo è immensa. Chi parla male di un mito come Maradona è inondato di ignoranza, quindi lasciamoli crogiolare nella loro tristezza d’animo”.

