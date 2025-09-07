domenica, 7 Settembre , 25

Bartolomeo Fantozzi insignito del “Premio del Parlamento della Legalità Internazionale” e del “Premio Artigiani di Speranza”

Assegnato un doppio riconoscimento per l’impegno nella cooperazione, solidarietà e  promozione della pace

ROMA – Il dottor Bartolomeo Fantozzi (al centro nella foto), originario di Capistrello, ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: il Premio del Parlamento della Legalità Internazionale, con il patrocinio del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Affari Esteri, e il Premio “Artigiani di Speranza”, con il logo dell’Accademia Pontificia di Teologia – Città del Vaticano.

Il primo conferimento lo ha nominato socio onorario del Parlamento della Legalità Internazionale, premiandone l’impegno nella costruzione di percorsi di pace, giustizia e cooperazione tra i popoli. Il secondo ha voluto sottolineare il valore umano e sociale delle sue iniziative.

Con una carriera che lo ha visto servire per 15 anni nella Guardia di Finanza e successivamente come manager della cooperazione internazionale, Fantozzi è oggi fondatore e coordinatore del Desk Africa–Medioriente.

In tale ruolo ha promosso progetti di forte impatto sociale: ospedali, pozzi d’acqua potabile e restauri di luoghi di culto nelle aree più fragili del pianeta.

Le azioni del dottor Fantozzi si ispirano ai principi dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, che invita alla “conversione ecologica” e alla cura della “casa comune”. Il suo obiettivo resta quello di unire sviluppo sostenibile, dignità umana e solidarietà.

