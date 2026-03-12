giovedì, 12 Marzo , 26

Dalle notti insonni di Sanremo all’Ufficio marchi: Lamborghini registra i suoi ‘festini bilaterali’

Trump: “Se il prezzo del petrolio aumenta facciamo un sacco di soldi”

Mici, gastroenterologo: “Aderenza a terapie fondamentale per evitare complicanze”

Salute, Savarino (Ig-Ibd): “Incidenza Mici in aumento, 600mila pazienti entro il 2050”

Base italiana colpita a Erbil, il comandante: no danni a persone
Base italiana colpita a Erbil, il comandante: no danni a persone

Colonnello Pizzotti: personale aveva raggiunto zone protette

Erbil, 12 mar. (askanews) – Non si registrano danni alle persone tra i militari italiani dopo l’attacco con drone avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 marzo contro la base di Erbil, nel Kurdistan iracheno, sede dell’Italian National Contingent Command – land nell’ambito dell’operazione Prima Parhica. Lo ha dichiarato il colonnello Stefano Pizzotti, comandante del contingente nazionale.Pizzotti ha spiegato che l’attacco è avvenuto intorno alle 00:40 ora locale. “Già a partire dalle 20:30 il contingente italiano era stato attivato dalle forze della coalizione per un allarme di minaccia aerea e i militari italiani presenti all’interno della base, seguendo le procedure di sicurezza previste, avevano raggiunto le zone protette assegnate, caratterizzate dalle cosiddette fortificazioni difensive-bunker”, ha affermato.Il drone è poi andato a impattare all’interno della base. “Ha provocato danni ad infrastrutture e materiali, al momento non quantificabili, mentre non ci sono stati danni alle persone”, ha precisato il comandante.Dal momento dell’incidente, ha aggiunto Pizzotti, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, sono stati in costante contatto con il contingente, manifestando vicinanza agli uomini e alle donne impegnati nella missione.”Il morale, nonostante la stanchezza, rimane alto. Il personale è addestrato per affrontare anche queste situazioni, tenendo in considerazione che la sicurezza del personale rimane sempre la massima priorità”, ha concluso.

