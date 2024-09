Baseball, guerra legale per palla-record di Ohtani: vale milioni

Il giocatore giapponese nell’Olimpo Usa dei più grandi giocatori

Roma, 27 set. (askanews) – Negli Stati uniti è Ohtani-mania. Il giocatore di baseball giapponese, che è diventato il primo nella storia a realizzare 50 fuoricampo e 50 basi rubate in una sola stagione, è ormai un idolo. Ma questi fenomeni accendono anche gli animi, come sta accadendo per il possesso della storica palla del 50esimo fuoricampo; un adolescente ha presentato una denuncia contro una nota casa d’aste per bloccarne la vendita, che potrebbe fruttare milioni di dollari, rivendicandone il possesso.

Il diciottenne della Florida, Mark Matus – secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Afp – ha presentato denuncia sostenendo di essere il legittimo proprietario della reliquia. La sua rivendicazione si basa sul fatto che Matus sostiene di aver afferrato per primo e con successo la palla dopo che Ohtani l’ha mandata sugli spalti del loanDepot Park la scorsa settimana, conquistando il suo record. Poi però, secondo la ricostruzione del ragazzo, la palla gli è stata strappata da altri due spettatori, Chris Belanski e Kelvin Ramirez, che ora hanno messo la palla in vendita attraverso la casa d’aste Goldin.

La causa è stata depositata presso l’11ma Corte Giudiziaria della Florida. Il ragazzo vuole un’ingiunzione per impedire l’asta, ma Godin ha già dichiarato di non avere intenzione di annullare l’evento, dopo aver esaminato la causa e i filmati dell’accaduto.

L’asta per la palla inizierà con un prezzo di apertura di 500mila dollari, e gli acquirenti avranno l’opzione di acquistarla direttamente per 4,5 milioni di dollari tra il 27 settembre e il 9 ottobre. Se le offerte raggiungeranno i 3 milioni di dollari prima del 9 ottobre, l’opzione di acquisto diretto sarà rimossa e la vendita continuerà tramite offerte.

Il prezzo record per una palla da baseball è attualmente di 3,05 milioni di dollari, pagati per la 70ma palla del fuoricampo di Mark McGwire nel 1998. La palla di Ohtani è considerata un pezzo unico per qualsiasi collezione di memorabilia sportive.

Il 50esimo fuoricampo è avvenuto durante una partita spettacolare dei Los Angeles Dodgers contro i Marlins a Miami il 19 settembre.