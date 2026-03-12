giovedì, 12 Marzo , 26

Base italiana attaccata a Erbil, il comandante: “Militari nei bunker, danni ma nessun ferito”

(Adnkronos) - La base Camp Singara di Erbil,...

Bologna-Roma, oggi Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna l'Europa League con gli ottavi...

Guerra Iran, ancora missili su Teheran. Raid di Israele su Beirut: otto morti

(Adnkronos) - La guerra tra Iran, Stati Uniti...

Pechino Express, al via oggi 12 marzo: coppie e anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, giovedì 12 marzo, comincia la...
HomeAttualitàBaseball, l’Italia batte il Messico ed è ai quarti
baseball,-l’italia-batte-il-messico-ed-e-ai-quarti
Baseball, l’Italia batte il Messico ed è ai quarti
Attualità

Baseball, l’Italia batte il Messico ed è ai quarti

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Roma, 12 mar. (askanews) – L’Italia si qualifica ai quarti di finale del World Baseball Classic, chiudendo il girone a punteggio pieno. Dopo la vittoria contro gli Stati Uniti, gli azzurri hanno battuto 9-1 il Messico e ora affronteranno Porto Rico nella fase a eliminazione diretta. È stata la partita della tensione, perché una eventuale sconfitta con 5 subiti avrebbe fatto avanzate Messico e Stati Uniti. 3 sono stati i fuoricampo di Pasquantino, che ha stabilito un record personale del torneo: nessuno nella storia del World Baseball Classic aveva mai battuto 3 fuoricampo. Meravigliosa anche la prestazione del lanciatore partente e vincente, Aron Nola, che ha stoppato ogni velleità iniziale dei messicani, consentendo poi ai battitori di prendere il largo. Quarto di finale Italia-Porto Rico, sabato sera ore 20.00 in diretta su Sky.

Previous article
Basket, Italia femminile esordio ok nelle qualificazioni mondiali
Next article
Tennis, Alcaraz ai quarti a Indian Wells, fuori Djokovic

POST RECENTI

Attualità

Tennis, Alcaraz ai quarti a Indian Wells, fuori Djokovic

Roma, 12 mar. (askanews) – Carlos Alcaraz batte anche Casper Ruud ed è ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells per il...
Attualità

Basket, Italia femminile esordio ok nelle qualificazioni mondiali

Roma, 12 mar. (askanews) – Splendido esordio per la nazionale di basket femminile nel torneo pre-mondiale di San Juan, dove le azzurre hanno battuto le...
Attualità

La guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti – 12 marzo

Roma, 12 mar. (askanews) – Tredicesimo giorno della guerra in Iran, che infiamma tutta la regione mediorientale, la base italiana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno,...
Attualità

Missile contro la base italiana a Erbil, i militari nel bunker. Crosetto: stanno bene

Roma, 11 mar. (askanews) – Tredicesimo giorno della guerra in Iran, che infiamma tutta la regione mediorientale, la base italiana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.