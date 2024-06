basi-di-cipro-a-israele?-hezbollah-minaccia-di-estendere-la-guerra

L’attacco di Nasrallah e le rivelazione dei piani Israele in Libano

Roma, 20 giu. (askanews) – Nelle immagini di un video diffuso dal movimento sciita Hezbollah compaiono strutture militari, di difesa ed energetiche sensibili e altre infrastrutture nella città e nel porto di Haifa, nel nord di Israele, mentre crescono i timori di un’espansione del conflitto al di là di Gaza. Il capo di Stato maggiore israeliano, il Generale Herzi Halevi, ha commentato successivamente che il video mostra “una capacità di cui siamo a conoscenza” e che Israele sta “creando soluzioni per affrontarla”.”Se verrà imposta la guerra al Libano, la Resistenza combatterà senza restrizioni, senza regole, senza limiti”, ha avvertito il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un intervento televisivo, affermando che “nessun posto” in Israele sarà risparmiato “dai nostri razzi”.Mentre la tensione sul confine tra Israele e Libano resta alta, Nasrallah ha minacciato anche Cipro, affermando che se l’isola mediterranea consentirà a Israele di usare le proprie basi per lanciare attacchi contro il Libano, “verrà trascinato in guerra”.Hezbollah sostiene di avere avuto “informazioni secondo cui Israele sta conducendo addestramenti a Cipro e negli aeroporti ciprioti”. Il presidente di Cipro Nikos Christodoulides smentisce, affermando che il Paese “rimane estraneo a qualsiasi conflitto militare e si posiziona come parte della soluzione piuttosto che del problema”.