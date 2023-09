Basilicata, Bardi: eredità Giustino Fortunato è un valore di oggi

“175°esimo anniversario nascita del grande meridionalista lucano”

Roma, 4 set. (askanews) – “Il 175°esimo anniversario della nascita del grande meridionalista lucano Giustino Fortunato rappresenta l’occasione per ricordare una delle figure più significative per lo sviluppo del Sud. Come lucani dobbiamo molto al nostro carismatico e severo deputato di Rionero che ha coltivato, sin da adolescente, il sogno di una trasformazione sociale del Mezzogiorno, sotto la guida di uno spirito unitario. La sua conoscenza degli aspetti fisico-geografici, umani e antropologici del nostro Sud lo hanno portato alla consapevolezza di un necessario riscatto di ceti sociali poveri dalla menzognera borghesia meridionale”. È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi in occasione del 175°esimo anniversario della nascita del meridionalista lucano, Giustino Fortunato.

“La sua visione liberale e la sua volontà di recuperare quel filone etico civile lo collocano tra i più alti esponenti della tradizione culturale meridionalista La dimensione civile, il sentimento di libertà, l’indipendenza e la dignità dei ceti sociali sono la sua eredità. Valori ancora oggi essenziali per la crescita del nostro Mezzogiorno”, conclude.