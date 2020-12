Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in giallo, l’Abruzzo arancione

AGI – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per la regione Abruzzo e il declassamento a zona gialla per Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L’ordinanza entrerà in vigore domenica.

Per l’Abruzzo la novità è rappresentata dal temporaneo ritorno in zona rossa dopo che il Tar ha accolto il ricorso del governo contro l’ordinanza del presidente della regione, Marco Marsilio, che aveva deciso unilateralmente il passaggio in zona arancione dal 7 dicembre.

Polemico Marsilio: “Si consuma così uno di quei capolavori di burocrazia amministrativa che rende le istituzioni incomprensibili ai cittadini”,

