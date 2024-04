Basilicata, dalle 7 seggi aperti, si vota fino alle 15

Alla chiusura delle urne inizierà lo spoglio dei voti

Potenza, 22 apr. (askanews) – In Basilicata alle 7 hanno aperto i seggi per il secondo giorno delle elezioni regionali. Si vota, con la formula del turno unico, fino alle 15. Ieri alle 23, alla chiusura dei seggi, l’affluenza è stata del 38,26%, in calo rispetto al 57,22% del 2019, quando però si è votato solo di domenica.

Per la carica di governatore, gli oltre 541mila elettori lucani, possonno scegliere tra 3 candidati: Vito Bardi, governatore uscente, sostenuto da un inedito campo largo tra il centrodestra, Azione e Italia viva, Piero Marrese, espressione del centrosinistra e del MoVimento5s ed Eustachio Follia di Volt.

L’elettore, su un’unica scheda, deve esprimere una preferenza all’interno della lista scelta e votare per il candidato presidente. Si può votare per una delle liste della coalizione tracciando un segno nel rettangolo corrispondente o scrivendo il nome e cognome di uno dei candidati della stessa lista. Il voto espresso per una lista viene attribuito al candidato presidente della lista o coalizione a cui essa è collegata. Non è consentito il voto disgiunto. E’ invece possibile esprimere una doppia preferenza di genere. Viene eletto presidente della Regione il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.

Nel pomeriggio, alla chiusura dei seggi, alle 15, inizierà lo spoglio dei voti.