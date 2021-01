Basilicata, prorogate misure a Lsu per tutto il 2021

POTENZA (ITALPRESS) – Per consentire la prosecuzione delle attività socialmente utili la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Attività produttive e Lavoro, Francesco Cupparo, ha approvato una delibera che prevede una spesa di 1,1 milioni di euro.

Con la delibera si autorizza l’attivazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 delle misure di incentivazione a favore dei lavoratori Lsu con l’erogazione di risorse finanziarie regionali diversificate: agli Enti utilizzatori dei soggetti Lsu individuati da normative regionali e nazionali che consentono la prosecuzione dei progetti avviati lo scorso anno il contributo assegnato è pari al 75% dell’importo complessivo dell’assegno da corrispondere ai lavoratori a loro carico anche per i lavoratori collocati in mobilità o in disoccupazione speciale;

