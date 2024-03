Basilicata, Schlein: unità coalizione viene prima di tutto

“Pd cerca di essere testardamente unitario”

Roma, 5 mar. (askanews) – In Basilicata la discussione è ancora in corso nel centrosinistra, ma per il Pd è prioritario costruire una “coalizione in grado di competere con le destre” alle elezioni regionali. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a ‘Porta a porta’, in onda stasera su Rai1. “C’è una discussione ancora in corso, come c’è in Piemonte”, ha spiegato. “Il Pd sta provando ovunque a essere testardamente unitario. Non perché ce l’ha ordinato il medico, ma perché ce lo dice la gente che incrociamo per strada. Chiedono a noi di costruire un’alternativa”.

E l’alternativa “non la fai se cerchi solo quelli uguali a te, ma se riesci a mettere a valore un progetto comune comune e a un cammino che vogliamo fare insieme. Io sono fiduciosa che riusciremo a trovare una accordo anche in queste regioni. Da parte nostra l’unità di una coalizione in grado di competere con le destre e vincere è la cosa che viene prima di ogni altra”.