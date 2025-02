Basilicata terra di Cinema, la nuova vision della Lucana Film Commission

Le iniziative di Margherita Gina Romaniello, prima donna a guidare l’ente

Rho (Milano), 11 feb. (askanews) – “Accrescere la produzione e le offerte educative e formative dell’arte audiovisiva in Basilicata, attraverso un radicale cambiamento di prospettiva che pone al centro l’ambiente, le nuove modalità di narrazione e la massima valorizzazione delle risorse umane che caratterizzano l’offerta del territorio, anche in ambito audiovisivo”. E’ questo l’obiettivo dichiarato, la “rivoluzione identitaria” a cui si ispira la neo presidente della Lucana Film Commission Margherita Gina Romaniello, prima donna a guidare l’organizzazione, in carica dal 30 agosto 2024, che ha presentato alla Borsa internazionale del turismo a Milano la sua visione del futuro cinematografico e audiovisivo in Basilicata e il programma di iniziative, progetti, bandi e finanziamenti promossi nel 2025, fino a una mostra che racconterà la cinematografia di Lina Wertmüller, la grande regista di origini lucane.

La sfida è scegliere di investire principalmente in quelle sostenibili e virtuose, che non riducano le location a semplici sfondi o ambienti di finzione, ma ne preservino l’identità territoriale. Se scoprire e coltivare talenti, accrescere la formazione di artisti e maestranze locali sono propositi comuni a molte Film Commission, la peculiarità lucana è aprire nuovi orizzonti, creare sinergie con i principali stakeholder italiani e stranieri puntando ad avere il territorio lucano come vera e propria fucina, un laboratorio permanente. Esempio eloquente è un protocollo d’intesa con il comparto di CinecittàLab, l’area formazione di maestranze per il cinema. Grazie a questo progetto per la prima volta in Italia sono le botteghe di Cinecittà a trasferirsi in Basilicata con il loro bagaglio di competenza, esperienza e maestria.

“Il ruolo chiave della Lucana Film Commission è progettare e attuare programmi inclusivi, attuali, coinvolgenti, guardando al cinema come mezzo. E anche come opportunità”, dichiara la presidente Margherita Gina Romaniello”. “Le produzioni che scelgono il nostro territorio devono contare non soltanto sulle agevolazioni che sono proprie della mission di una Film Commission, ma devono sentirsi al centro di un ‘equo scambio’ in virtù del quale ad un’accoglienza fatta anche di professionalità e maestranze valide si accompagni il rispetto dei luoghi, il coinvolgimento delle sue risorse umane, una sinergia con le istituzioni. In una regione come la nostra saper guardare oltre i confini, gemellarci e allinearci con realtà anche con maggiore esperienza, e mettere a disposizione il nostro patrimonio, è la chiave per affermarci sempre di più e raccontarci come una vera “terra di cinema””.

PROGETTI 2025

Screenbook – la festa itinerante dei libri sullo schermo. Un anno di ospiti, proiezioni, letture e incontri che coinvolgerà i comuni della regione. Otto appuntamenti iniziati nel 2024 che proseguiranno nel 2025 fino ad inizio estate per celebrare il binomio cinema e letteratura.

LINA!! dai Basilischi agli Oscar. Una Mostra che racconta la lunga carriera di Lina Wertmüller, la regista di origini lucane più famosa al mondo. A 4 anni dalla scomparsa, la Lucana Film Commission vuol celebrare una delle sue più importanti figure del mondo del cinema. Un cognome svizzero, e una ascendenza lucana, Lina Arcangela Assunta Wertmüller nasce da Federico Wertmüller, avvocato di Palazzo San Gervasio (in provincia di Potenza), e inaugura la sua carriera da regista proprio nel suo paese d’origine. Ambientò infatti a Palazzo i suoi “Basilischi”, ovvero un manipolo di vitelloni di un assolato paese del Sud Italia. Per la prima volta verrà aperto, grazie alla collaborazione di Maria Zulima Wertmüller Job (figlia di Lina ed Enrico Job), l’archivio privato della regista, con foto di scena e di backstage. Manifesti, filmati e ritratti di una carriera durata oltre 50 anni. Il ritratto di un mondo visto attraverso i suoi inconfondibili occhiali bianchi.

Lucana DOC 2025. Cantiere di racconti. LFC è la prima a stanziare 1 milione di euro per il cinema documentario, genere che negli ultimi anni ha conosciuto più di altri una sorprendente evoluzione e innovazione a livello produttivo e stilistico, capace di raccontare il territorio e la sua complessità. Quattro assi tematici (Lucania dreamers, Energie della Terra, Carpe diem, Salus per aquam) per raccontare le caratteristiche e le peculiarità della Basilicata, nonché la sua particolare vocazione a essere luogo di incontro di culture.

CinecittàLab. Lucana Film Commision e Cinecittà unite in un progetto di formazione in Basilicata. Un protocollo d’intesa voluto dalla Lucana Film Commission e siglato con Cinecittà S.p.a dà vita a bandi di selezione allo scopo di realizzare corsi di formazione per il mondo dell’audiovisivo. Saranno autentiche “Botteghe professionalizzanti”, che si terranno in Basilicata, e per la prima volta fuori dai laboratori della più antica e famosa sede di produzione cinematografica italiana. Saranno corsi gratuiti per chi li seguirà, destinati tanto agli occupati quanti ai disoccupati o inoccupati. Al primo già avviato “Sartoria e Taglio Costume” seguirà “Makeup e Hairstyle”.

Gaming e audiovisivo. Un programma di focus, incontri, case history, per accrescere le competenze e la competitività dell’industria cinematografica e creativa lucana nel settore videoludico. L’unica Film Commission italiana a includere per statuto il game anche nel nome investe nello sviluppo delle potenzialità creative e imprenditoriali della regione per creare nuove opportunità e costruire una community attiva nel panorama videoludico italiano.

Protocollo green. Un patrimonio artistico e naturalistico di grande suggestione. Dimore private, pubbliche e ricettive dal forte richiamo. Un territorio con poche sovrastrutture, che costituisce un notevole risparmio in post-produzione ma che va protetto. La prova sfidante sarà intercettare e accogliere le produzioni internazionali facendo in modo che raccontino la Basilicata adeguandosi alla sua migliore offerta e non soltanto alla loro domanda.