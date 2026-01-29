Basket Bond ER: più risorse e meno vincoli per crescita delle Pmi

Bper, Cdp e Regione Emilia R. rafforzano il sostegno agli investimenti locali

Modena, 29 gen. (askanews) – Un’alleanza strategica per dare nuova energia al motore economico dell’Emilia-Romagna. Bper Banca, Cassa Depositi e Prestiti e la Regione rilanciano il programma Basket Bond con una formula rinnovata e ancora più competitiva. Si tratta di uno strumento di finanza innovativa che lavora a fianco del credito tradizionale, pensato per supportare le imprese che vogliono investire e guardare lontano.”L’obiettivo – spiega Massimo Lanzarini, Head of Corporate di Bper – è quello di dare un supporto concreto alle nostre aziende che innovano e che investono. E’ uno strumento complementare al classico credito bancario, che consente un primo accesso alle azienda ad un nuovo mercato, che tendenzialmente ha un accesso solo per le grandi aziende. L’obiettivo, quindi, è di accompagnare le Pmi a un percorso di crescita”. Il programma oggi diventa più accessibile e conveniente. La soglia minima di emissione scende a un milione di euro per coinvolgere più realtà, e c’è tempo fino a tutto il 2026 per aderire. La vera novità è un voucher che copre fino al 70% dei costi di emissione: un incentivo concreto che, unito all’effetto leva delle risorse pubbliche, moltiplica le opportunità per il territorio. “Il primo vantaggio – ricorda Giovanni Frisone, Responsabile Finanza Alternativa di CDP – è quello di accedere a una finanza alternativa. Come dice la parola stessa, è una finanza complementare a quella che si può ricevere sul canale bancario. E farlo all’interno delle strutture Basket Bond consente anche di farlo in maniera più economica rispetto alle strutture presenti sul mercato”. Lo facciamo anche grazie a un effetto leva che è possibile attraverso le risorse regionali, ossia a fronte di un euro di risorsa regionale riusciamo a convogliare quattro euro di risorse verso le imprese. Utilizziamo le nostre risorse insieme a quelle private della banca e a quelle pubbliche della Regione per fare quello che viene definito un ‘blending’ di risorse a favore delle imprese”.Un gioco di squadra dove il pubblico offre garanzie solide: la Regione interviene con un fondo che copre il 100% delle singole emissioni, scommettendo su chi investe in tecnologia, sostenibilità ed efficientamento energetico. “E’ una possibilità ulteriore – dice Angela Soverini della Regione Emilia-Romagna – che viene data nel cassetto degli attrezzi della finanza imprenditoriale per finanziare investimenti nella direzione del cambiamento tecnologico, del miglioramento volti all’innovazione”.Dedicato alle Pmi strutturate, il Basket Bond rappresenta una chiave di volta in vista della scadenza dei fondi Pnrr. Diversificare le fonti di finanziamento e investire oggi in innovazione è la strategia vincente per garantire solidità e futuro al tessuto produttivo emiliano-romagnolo.