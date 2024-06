basket-bond-esg,-da-unicredit-e-cdp-ulteriori-42-mln-per-sviluppo-pmi

Salgono a oltre 143 milioni di euro le risorse mobilitate dall’avvio dell’iniziativa per finanziare gli investimenti ESG

Un anno e mezzo fa Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e UniCredit hanno lanciato il programma “Basket Bond ESG” per sostenere sei PMI e Mid-Cap italiane e continuano ad emettere due nuovi bond per un ammontare totale di 42 milioni di euro a sostegno dei Piani di Sviluppo sostenibile delle imprese attive nei settori strategici dell’economia italiana.

Con queste ultime attività, le risorse mobilitate dall’avvio dell’iniziativa per finanziare gli investimenti ESG in 19 aziende italiane superano i 143 milioni di euro, si legge in un comunicato stampa congiunto. Analogamente alle iniziative portate a termine negli ultimi mesi, le società coinvolte hanno emesso minibond a sei anni. Tali strumenti sono stati sottoscritti da una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – che ha emesso titoli sottoscritti pariteticamente da UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di investitori istituzionali.

Le società coinvolte in queste due nuove tranche sono: Officine Tecnosider srl è impegnata nella produzione di lastre di acciaio (emissione pari a 12 milioni); Il Gruppo Tre Zeta Spa è attivo nella produzione di suole per calzature per il segmento del lusso (emissione pari a 10 milioni); Alma Petroli Spa, con sede a Ravenna, produce asfalti di alta qualità (emissione di 7 milioni); Grifal Spa ha sede a Bergamo ed è attiva nel settore del packaging (emissione di 6 milioni); Sapori Artigianali srl è attiva nel commercio al dettaglio di prodotti dolci e salati nel settore della ristorazione e alberghiero (emissione pari a 4 milioni); Coimec Coibentazioni Termoacustiche spa è attiva nel settore degli isolamenti termoacustici e dell’impiantistica industriale e civile (emissione di 3milioni).

