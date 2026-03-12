giovedì, 12 Marzo , 26

HomeAttualitàBasket, Italia femminile esordio ok nelle qualificazioni mondiali
basket,-italia-femminile-esordio-ok-nelle-qualificazioni-mondiali
Basket, Italia femminile esordio ok nelle qualificazioni mondiali
Attualità

Basket, Italia femminile esordio ok nelle qualificazioni mondiali

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Roma, 12 mar. (askanews) – Splendido esordio per la nazionale di basket femminile nel torneo pre-mondiale di San Juan, dove le azzurre hanno battuto le padrone di casa di Porto Rico per 78-41, cominciando alla grande il torneo di qualificazione. Costanza Verona è stata la miglior realizzatrice pareggiando il suo massimo in maglia azzurra con 16 punti, seguita dai 13 punti di Sara Madera, gli 11 di Laura Spreafico e i 10 di Cecilia Zandalasini, tenendo le avversarie al 27.6% dal campo e nessuna sopra quota 8 punti. L’ItalBasket tornerà in campo già stasera alle 22 contro la Nuova Zelanda e con un successo potrebbe già assicurarsi mezzo piede sull’aereo verso Berlino per poi godersi al meglio le due sfide nel weekend contro USA (sabato alle 22) e Spagna (domenica alle 22) prima della chiusura col Senegal (martedì alle 17).

