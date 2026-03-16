basket,-l’italia-femminile-al-mondiale-dopo-32-anni

Roma, 16 mar. (askanews) – L’Italia del basket femminile raggiunge il suo grande obiettivo: la qualificazione ai Mondiali a 32 anni di distanza dall’ultima volta. Le ragazze di coach Capobianco, già bronzo agli ultimi Europei, battono la Spagna – a sua volta già sicura della qualificazione e argento all’ultimo EuroBasket – per 68-56 al termine di un match molto combattuto, deciso nella ripresa dalle giocate di una Cecilia Zandalasini da 22 punti e dai 14 di una preziosissima Francesca Pasa nel momento più complicato del match. L’Italia parte forte e tocca il +12 nel corso del secondo quarto, ma a cavallo di primo e secondo tempo le spagnole cambiano marcia e si portano in vantaggio anche di 6 lunghezze. Lì esce il carattere delle azzurre, capaci di rimontare e alla fine di affermarsi per conquistare un posto a Berlino senza dover attendere i risultati delle avversarie: l’Italia prenderà parte ai Mondiali che si terranno a Berlino dal 4 al 13 settembre, da seguire in diretta sui canali di Sky Sport. Martedì contro il Senegal (alle 19 su Sky Sport Basket) ci si giocherà la possibilità di chiudere il girone al secondo posto alle spalle dell’imbattibile Team USA.