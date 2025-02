Basket Nba, All Star Game senza LeBron ma con Curry Mvp

Nuova formula con un quadrangolare. LeBron infortunato

Roma, 17 feb. (askanews) – Per la prima volta negli ultimi vent’anni, l’All-Star Game Nba ha dovuto fare a meno di LeBron James, costretto a saltare la partita delle stelle per un problema alla caviglia e al piede sinistro. Nel nuovo format deciso dalla NBA e che prevedeva un quadrangolare, ad avere la meglio è stato il Team Ogs, scelto da Shaquille O’Neal, con Steph Curry che si è guadagnato il premio di MVP della manifestazione tra gli applausi dei tifosi di casa al Chase Center di San Francisco.

Per la prima volta l’All-Star Game è caratterizzato da un mini-torneo con quattro squadre e tre partite. Nella prima semifinale Global stars-Young stars 41-32. Nella seconda Ogs-rising stars 42-35.

È la chimica, invece, a fare la differenza nella finale dell’All-Star Game (Global stars-Ogs 25-41), perché la squadra selezionata da Shaq può vantare diversi compagni reduci dall’avventura olimpica di Parigi la scorsa estate e la loro abitudine a giocare insieme emerge nella sfida ai ragazzi di Barkley. Jayson Tatum segna con una schiacciata i due punti che regalano la vittoria agli OGs e chiude da miglior marcatore con 15 punti, seguito da Steph Currycon 12. Alle Global Stars non basta nemmeno un Victor Wembanyama da 11 punti e fedele all’intento dichiarato di voler giocare buttandosi su ogni pallone e su ogni rimbalzo