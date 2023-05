Basket Nba, Lakers e Miami in finale di conference

Trenta punti di un sontuoso LeBron James

Roma, 13 ag. (askanews) – I Los Angele Lakers superanoi Golden State Warriors 122-101 in gara6 delle semifinali di Conference, chiudono la serie 4-2 e vanno alle finali di conference. I Lakers conducono dal primo all’ultimo minuto in gara-6 e non concedono mai ai campioni in carica di mettere in discussione il risultato, trascinati dai 30 punti di un sontuoso LeBron James. Agli Warriors non bastano i 29 di Steph Curry per evitare l’eliminazione. Li aspettano i Denver Nuggets (con il fattore campo) che hanno superato 4-2 i Phoenix Suns.

In Florida anche i Miami Heat chiudono i conti contro i New York Knicks, battendoli 96-92 in gara6 e resistendo ai 41 punti di Jalen Brunson per conquistare le terze finali di conference negli ultimi quattro anni

SEMIFINALI WESTERN CONFERENCE Denver Nuggets (1)-Phoenix Suns (4), 4-2 nella serie, qual. Denver Golden State Warriors (6)-Los Angeles Lakers (7) 2-4 nella serie. Qual. Los Angeles Lakers

SEMIFINALI EASTERN CONFERENCE Boston Celtics (2)-Philadelphia 76ers (3), 3-3 nella serie New York Knicks (5)-Miami Heat (8), 2-4 nella serie. Qual. Miami.

