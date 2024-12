Basket Nba, LeBron: “Potrei andare avanti altri 5-7 anni”

I quaranta anni di LeBron James

Roma, 31 dic. (askanews) – Quaranta anni e non sentirli. LeBron James, nel giorno del suo 40esimo compleanno ha parlato con i media, e rispondendo a una domanda su quanto ancora sarebbe in grado di andare avanti ha detto. “Quando mi ritirerò non sarà perché non sarò più in grado di giocare ad alto livello. A essere onesti, se davvero lo volessi, potrei continuare probabilmente per altri 5-7 anni. Se davvero lo volessi. Ma non è una cosa che voglio fare”. Alla sua 22^ stagione in carriera, record ogni epoca condiviso con Vince Carter, James è ancora in grado di mettere assieme 23.5 punti, 8 rimbalzi e 9 assist di media sfiorando il 50% al tiro, e i suoi Lakers nonostante vari momenti di alti e bassi hanno un record di 18-13 e sono in corsa per un piazzamento nella Western Conference, a pari record con i Denver Nuggets sesti e a una gara di distanza dal quarto posto occupato da Dallas. Anche James, però, è consapevole che le possibilità di vincere il quinto titolo quest’anno non sono così elevate: “In questo momento siamo una buonissima squadra e abbiamo la possibilità di competere con chiunque. Ma siamo al massimo livello? Possiamo vincere il titolo ora come ora? No, non credo. Ma è un bene perché significa che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Ma non credo che sarà questo a determinare quanto ancora rimarrò in campo, perché non cambierebbe la mia carriera in un senso o nell’altro”.