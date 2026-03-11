mercoledì, 11 Marzo , 26

Basket Nba, pazzesco Bam Adebayo: 83 punti contro i Wizards
Basket Nba, pazzesco Bam Adebayo: 83 punti contro i Wizards

Roma, 11 mar. (askanews) – Nottata storica per Bam Adebayo, che nella vittoria dei suoi Heat su Washington segna 83 punti, superando così gli 81 di Kobe Bryant e piazzandosi solo dietro ai leggendari 100 di Wilt Chamberlain. Per il centro di Miami la sfida contro gli Wizards segna anche il record assoluto di tiri liberi segnati (36) e tentati (43), mentre le 22 triple tentate lo mettono al 3° posto nella specifica classifica. Il tabellino personale di Adebayo destinato a entrare nei libri di storia del gioco: 83 punti, 9 rimbalzi, 3 assist, 2 palle rubate, 2 stoppate, 20/43 dal campo, 7/22 da tre e 36/43 dalla lunetta in poco meno di 42 minuti totali giocati

