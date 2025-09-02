basket,-super-italia,-batte-la-spagna-e-vede-il-primo-posto

Roma, 2 set. (askanews) – L’Italia di Giamarco Pozzecco vince ancora, batte la Spagna 67-63 e conquista uno dei primi due posti nel girone, dando per assodata la vittoria nell’ultima giornata contro Cipro. Grande difesa di tutti e ottima prova per Diouf, che oltre ai 14 punti e 8 rimbalzi ha fatto due grandi difese su Hernangomez nel finale. E partita splendida anche per Niang (10+10 e 2 stoppate) che però ha accusato un problema a una caviglia – apparentemente lieve – ma terminando comunque prima la partita e finendo col ghiaccio per precauzione.

Che sarebbe stata una partita complicata lo si sapeva già alla vigilia, e per gli azzurri l’inizio contro la Spagna è stato da incubo. Il parziale di 13-0 delle Furie Rosse sembrava poter dare il via a una partita dominata dalla squadra di coach Scariolo, ma l’Italia rientra a -6 all’intervallo lungo e nel secondo tempo concede solo 27 punti totali agli avversari. I grandi protagonisti della serata per l’Italia sono stati Momo Diouf, autentico dominatore del pitturato con 14 punti e 8 rimbalzi, e Saliou Niang, autore di una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi e uscito in anticipo per un infortunio alla caviglia che andrà valutato nei prossimi giorni. Ora gli azzurri affronteranno Cipro giovedì, e se dovessero vincere e la Spagna dovesse battere la Grecia chiuderebbero in testa al gruppo C, viceversa se la Grecia dovesse battere gli spagnoli l’Italia sarà seconda.