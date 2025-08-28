basket,-troppo-antetokounmpo:-l’italia-cede-alla-grecia

Roma, 28 ago. (askanews) – sordio amaro per l’Italia a Eurobasket: la Grecia trova un Giannis Antetokounmpo da 31 punti e 7 rimbalzi e passa per 75-66. Agli azzurri non bastano i 15 punti di Nicolò Melli e i 10 di Matteo Spagnolo. Gli azzurri hanno avuto il merito di essere rimasti in scia nei minuti conclusivi fino al -6, con la Grecia che è riuscita a rimettere un margine di sicurezza sull’Italia con Giannis Antetokounmpo MVP della partita. Sottotono Simone Fontecchio che ha messo a referto 4 punti. Ora servirà una reazione contro la Georgia sabato alle 14:00, con Shengelia e compagni che hanno battuto la Spagna quest’oggi.