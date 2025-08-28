giovedì, 28 Agosto , 25

Eurobasket, Italia ko 75-66 con la Grecia all’esordio

(Adnkronos) - Inizia con una sconfitta il campionato...

Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola al terzo turno. Ora Shapovalov

(Adnkronos) - Jannik Sinner c'è e agli Us...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 agosto

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Conference League, Fiorentina-Polissya 3-2: viola qualificati alla fase campionato

(Adnkronos) - La Fiorentina supera il playoff e...
basket,-troppo-antetokounmpo:-l’italia-cede-alla-grecia
Basket, troppo Antetokounmpo: l’Italia cede alla Grecia

Basket, troppo Antetokounmpo: l’Italia cede alla Grecia

AttualitàBasket, troppo Antetokounmpo: l’Italia cede alla Grecia
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 28 ago. (askanews) – sordio amaro per l’Italia a Eurobasket: la Grecia trova un Giannis Antetokounmpo da 31 punti e 7 rimbalzi e passa per 75-66. Agli azzurri non bastano i 15 punti di Nicolò Melli e i 10 di Matteo Spagnolo. Gli azzurri hanno avuto il merito di essere rimasti in scia nei minuti conclusivi fino al -6, con la Grecia che è riuscita a rimettere un margine di sicurezza sull’Italia con Giannis Antetokounmpo MVP della partita. Sottotono Simone Fontecchio che ha messo a referto 4 punti. Ora servirà una reazione contro la Georgia sabato alle 14:00, con Shengelia e compagni che hanno battuto la Spagna quest’oggi.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.