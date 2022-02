ROMA – “Io mi sento da una parte molto protetto per tutto il lavoro che sta facendo la Digos e la Polizia Postale. Dall’altra parte trovo una lentezza veramente vergognosa, in un momento come questo, da parte della magistratura. In un anno, da che ho iniziato a denunciare, non è ancora iniziato un processo”. Queste le parole del professor Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del San Matteo di Genova, ad Agorà su Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna. Il medico ha ricevuto più volte minacce per le sue posizioni sulla lotta al Covid e si è rivolto alla magistratura.

LEGGI ANCHE: L’infettivologo Bassetti minacciato e insultato sotto casa da un no vax

Insulti sui muri di Genova a Bassetti e Toti: “Bast…i”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Bassetti: “Dalla magistratura lentezza vergognosa sulle minacce contro di me” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento