Bassetti “è stato ucciso”, ma è una fake news creata con l’AI. Lui furioso: “Far west”

BOLOGNA – Dalla tarda serata di ieri circola un video fake, che imita alla perfezione un video del Tg1, che riporta la notizia della morte dell’infettivologo Matteo Bassetti: si tratta di un vero e proprio servizio giornalistico, tutto finto, che racconta come il medico sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco sulla propria auto. È tutto falso e il medico questa mattina, sui propri social, si è scagliato contro l’uso distorto dell’intelligenza artificiale: parla di “impunità della rete” e di “far west”.

Nel video, in cui paradossalmente si vede anche la scena degli spari, la conduttrice del Tg1 Valentina Bisti racconta l’accaduto e afferma: “Il giorno prima della sua morte Bassetti aveva rivelato al nostro corrispondente informazioni scioccanti sul sistema sanitario, che forse gli sono costate la vita”. Segue un video in cui l’infettivologo invita all’acquisto di alcuni prodotti e fa presunte rivelazioni del tutto prive di fondamento.

Bassetti: video annuncia la sua morte | LA7 https://t.co/YbfL1zdwJH— Tinazzi Leone (@TinazziL) May 6, 2025

BASSETTI: “RETE FAR WEST, SERVE SEGNALE”

Questo il commento pieno di amarezza di Bassetti: “L’impunità della Rete fa perdere la voglia di denunciare. È inutile muoversi con i legali, io l’ho fatto decine di volte ma non è servito assolutamente a niente. Spendi soldi, investi in avvocati e poi il risultato finale è zero. Rimango convinto che l’intelligenza artificiale sia una grandissima e straordinaria conquista per tutti. Proprio per questo bisogna colpire chi la usa per scopi fraudolenti o criminali, diversi da quelli per cui è nata. Lasciare questa gente impunita fa sì che l’immagine dell’intelligenza artificiale venga offuscata e distorta.Bisognerebbe invece dare un segnale sul fatto che la Rete non è il ‘far west’, ma ci sono delle regole che tutti devono seguire. Sembrano due mondi che viaggiano in maniera parallela, quello della vita reale dove ci sono le regole che vengono in qualche modo fatte rispettare dalla forza pubblica, dalla magistratura, dalla società civile. E poi c’è la Rete dove puoi fare qualunque cosa e sai di essere completamente impunito, perché purtroppo mentre per la società reale si è fatto molto in questi anni, lì non si è fatto abbastanza. I mezzi tecnologici a disposizione, anche della Polizia postale probabilmente non sono adeguati per risalire ai responsabili di tutto questo e quindi è inutile denunciare. Questa vicenda lascia tanta amarezza, perché dimostra come in questo Paese , anche sul tema dell’impunità per chi delinque in rete, ci siano due velocità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Bassetti (@matteo.bassetti_official)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it