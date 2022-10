Bassetti: “I vaccini hanno allungato la vita media degli italiani. Sono di tutti e per tutti”

ROMA – “Per noi medici il lungo ponte che è festoso e di vacanze per molti, è di lavoro per essere qui a prenderci cura dei malati. Sono un po’ imbarazzato dal dibattito politico degli ultimi giorni su vaccini e mascherine. Ricordo a tutti, in primis ai nostri politici, che la medicina e la scienza non hanno alcun colore politico. I vaccini hanno allungato la vita media degli italiani, sono di tutti e sono per tutti. Non dimentichiamolo”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

