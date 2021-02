Bassetti: “Il vero post Covid sono i danni da antibiotico-resistenza”

AGI – “Il vero post Covid saranno i danni dovuti all’utilizzo errato degli antibiotici”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un colloquio con l’AGI mette in guardia sul dopo pandemia. “Al San Martino abbiamo riscontrato un’impennata del numero di infezioni batterio resistenti – spiega – gli antibiotici vanno somministrati, ma nella maggior parte dei casi di Covid vengono somministrati per copertura. Invece vanno utilizzati solo se servono veramente. Il rischio è che poi questi antibiotici non funzionino più e abbiamo bisogno di nuove armi di cui non disponiamo al momento”.

Poi definisce “gli anticorpi monoclonali sono un’arma in più a nostra disposizione per battere il virus.

