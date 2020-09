Basta al menefreghismo che entra nel cuore, dice Papa Francesco

AGI – “La nostra sfida, oggi, non è ‘come ce la caviamo’, come noi usciamo da questa realtà; la nostra sfida vera è ‘come potrà essere la vita della prossima generazione’: dobbiamo pensare a questo!”. Citando il teologo martire Dietrich Bonhoeffer, Papa Francesco ha rinnovato a tutti l’appello alla salvaguardia della nostra casa comune.

Ricevendo le Comunità Laudato si’, nate su idea del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, e di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food (entrambi giorni fa in Vaticano per la presentazione del libro ‘TerraFutura’, in cui il Papa e lo stesso Petrini conversano su queste tematiche,

