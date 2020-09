“Basta dire ca**ate”, Younes risponde a un commento su Instagram: il tedesco chiarisce il futuro

Un botta e risposta dai toni in parte accesi, quello avvenuto ieri attraverso Instagram nei commenti a una foto pubblicata dal tedesco Amin Younes. L’ala del Napoli ha condiviso una foto scattata in campo con la maglia del Napoli e sono giunti tanti commenti, anche piuttosto positivi e d’incoraggiamento, da parte dei sostenitori azzurri. Il giocatore, infatti, è nella lista dei possibili partenti ma al momento non pare ci siano piste particolarmente calde da seguire.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CFm0MuTCdgo/?utm_source=ig_web_copy_link”]

Younes ha chiarito praticamente da sé questa situazione, rispondendo a un utente che ha interagito con lui in inglese. “Basta rifiutare ogni offerta”, e immediata è stata la risposta del calciatore: “Basta dire ca**ate!”. Evidentemente in riferimento alla mancanza di prospettiva per andare via e quindi nessun rifiuto all’eventuale cessione.

