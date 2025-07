“basta-mozziconi”,-al-via-la-campagna-di-fare-verde-nelle-spiagge

Presidente Gambatesa: posacenere tascabili per giovani generazioni

Roma, 14 lug. (askanews) – “Con la seconda edizione di ‘Basta mozziconi’, l’associazione Fere Verde intende lanciare un appello ai cittadini e alle istituzioni per una maggiore tutela dell’ambiente e del mare. Stiamo parlando delle cicche di sigarette, il rifiuto più scartato al mondo. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, 12 milioni di fumatori in Italia, che consumano 12 sigarette al giorno, producono circa 150 milioni di cicche di sigarette, che vengono smaltite in maniera irregolare e molte di queste finiscono in mare”. Lo ha detto Savino Gambatesa, presidente nazionale di Fare Verde, lanciando la campagna ‘Basta mozziconi’ contro l’abbandono di sigarette in spiaggia.”Le cicche di sigarette sono fortemente inquinanti, contengono rifiuti della combustione, nicotina e microplastiche, che finite poi in mare avvelenano sia i pesci che gli uccelli, poiché vengono scambiate con il cibo. I volontari di Fare Verde – ha aggiunto- quest’anno distribuiranno gratuitamente posacenere tascabili per sensibilizzare le giovani generazioni a un più consapevole uso delle sigarette in spiaggia”.