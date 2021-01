“Basta perdere tempo sul Recovery fund”. Italia viva non cede

AGI – “Basta perdere tempo, sul Recovery fund bisogna accelerare, presentare il piano almeno 24 ore prima del consiglio dei Ministri”, che dovrebbe tenersi a metà della prossima settimana per approvare la bozza definitiva da trasmettere al Parlamento. Italia viva non cede, e dopo il vertice di governo di venerdì sera ribadisce la sua linea. Se il testo completo, e “non una sintesi di 13 pagine”, non arriverà con un congruo anticipo, avverte il ministro Bellanova in una intervista al Messaggero, “evitassero di convocarmi”. Parole che descrivono la tensione all’interno dell’esecutivo. Renzi annuncia che entro domenica incontrerà i suoi parlamentari per fare il punto sulla situazione politica,

