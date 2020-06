“Basta precariato. Pronti 6mila posti per i ricercatori”, dice Manfredi

AGI – “I giovani che dopo il dottorato entrano nelle università e vogliono accedere alla ricerca in modo stabile rappresentano una risorsa”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa il ministro dell’Università Gaetano Manfredi, che ricorda anche che “per troppo tempo ci sono stati per loro soltanto interventi episodici” e che questo “ha fatto perdere ai giovani tante opportunità”.

Cosicché il ministro propone un piano pluriennale di stabilizzazione dei ricercatori e una riforma del loro ruolo garantendo maggiori tutele e la fine dei precari decennali, costretti a andare via quando ormai non hanno più l’età per rientrare nel mondo del lavoro.

