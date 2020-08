Bastia Umbra: arrestati tre giovani per la morte del 24enne investito dopo una rissa

AGI – Tre giovani italiani sono stati arrestati dai carabinieri per la morte del 24enne di Spoleto picchiato e poi investito da un’auto in una rissa scoppiata a Bastia Umbra nelle prime ore di Ferragosto. Per loro l’accusa ipotizzata è di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata. I giovani, residenti tra Bastia ed Assisi, erano a bordo sull’auto che ha travolto la vittima.

Il duello davanti alla discoteca

Il giovane è morto dopo che due gruppi di giovani si erano affrontati in un parcheggio nei pressi della discoteca Country Café. Ad avere la peggio è stato il 24enne spoletino che,

