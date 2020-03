Il decreto Cura Italia è stato varato in un clima di unità nazionale che ha portato anche le opposizioni a smussare i toni della polemica in nome dell’interesse collettivo. Ma questo ‘all in’ del Governo non basterà probabilmente a rilanciare la crescita economico una volta che l’emergenza sanitaria sarà archiviata.

L’AGI ne ha parlato con il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. Il ministro, da giorni impegnato a coordinare la cabina di regia Governo-Regioni predisposta nella sede della Protezione Civile, annuncia un nuovo provvedimento ad aprile, focalizzato proprio su imprese e crescita.

Ora che il decreto Cura Italia è definito in tutte le sue parti,

"Batteremo il coronavirus, poi l'Europa ci aiuti", dice il ministro Boccia

