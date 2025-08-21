batterie-auto-ricondizionate-per-sostenere-la-transizione-energetica

Diventano unità di stoccaggio per solare e eolico

Milano, 21 ago. (askanews) – Dare nuova vita alle batterie dei veicoli elettrici, trasformandole in unità per immagazzinare l’energia solare ed eolica in eccesso utilizzabili da aziende e famiglie.È il progetto della tedesca Voltfang che ha aperto il suo primo sito industriale ad Aquisgrana, vicino al confine con il Belgio e l’Olanda. Il tema del ricondizionamento delle batterie agli ioni di litio è fondamentale per il futuro dell’elettrico e per una gestione davvero rispettosa dell’ambiente.”Vogliamo creare sovranità europea nell’approvvigionamento energetico, consentendo la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso lo stoccaggio. Possiamo produrre moltissima energia elettrica con il solare e l’eolico, che poi può essere immagazzinata e distribuita in modo decentralizzato in tutta la Germania – spiega il cofondatore David Oudsandji – Ciò significa che più energie rinnovabili utilizziamo, più capacità di stoccaggio utilizziamo, meno gas fossile o petrolio ci serve”.